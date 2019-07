Klimaschutz : Wie Klimaschutz für ländliche Gemeinden aussehen kann

Daun/Gerolstein Sechs Gemeinden aus der Vulkaneifel beschäftigen sich mit CO2-Reduzierung.

Duppach, Kalenborn-Scheuern, Mehren, Mückeln, Darscheid und Densborn haben sich, angeregt vom EU-Projekt Zenapa, bereits damit beschäftigt, was im Ort zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes getan werden kann und wie Einwohner und Gemeinschaft davon profitieren. Dafür haben die Ortsgemeinden sogenannte „Quartierskonzepte zur energetischen Stadtsanierung“ in Auftrag gegeben und lassen von Wärme über Strom und Verkehr die energetische Struktur des Orts untersuchen und konkrete Maßnahmen entwickeln. Eines der Kernthemen für die Gemeinden: eine zentrale Versorgung mittels Nahwärme. In Ellern ist 2018 eines der modernsten Nahwärmenetze in Rheinland-Pfalz in Betrieb genommen worden.