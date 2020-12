Ein durchwachsenes Jahr geht zu Ende : Team der Volkshochschule Daun: „Wir sind nicht im Stich gelassen worden“

Daun Keine Frage: Corona hat auch das zu Ende gehende Studienjahr der Volkshochschule (VHS) der Stadt Daun bestimmt. Doch gibt es auch Positives zu berichten und zu erhoffen.

An Arbeit und Organisationsaufwand hat es Gottfried Willems, Renate Fuchs und Sandra Becker in dem zurückliegenden Dreivierteljahr wahrlich nicht gemangelt. Das betonen der pädagogische Leiter, die Geschäftsführerin und ihre Mitarbeiterin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit 2016 leitet der pensionierte Oberstudienrat die VHS. Verbunden ist er mit der Einrichtung der Kreisstadt aber fast genauso so lange, wie es die 1969 gegründete VHS gibt – als Leiter der alljährlichen Großbritannien-Fahrten und als Dozent von Englischkursen. So war auch für den Mai 2020 eine Studienreise mit den südenglischen Gärten als Ziel geplant.

Doch als Mitte März die erste Pandemie bedingte Schließungs- und Stornierungswelle das Land erfasste, wurde neben einer Reihe von Kursen sowie Veranstaltungen mit Publikum auch die Studienfahrt nach England abgesagt. „Die Teilnehmer hatten die Reise angezahlt, und es war nicht zu jedem Zeitpunkt sicher, dass der Betrag erstattet würde“, erklärt Gottfried Willems. Und erinnert sich an die „Riesenerleichterung“, als der Bescheid kam, dass doch alles zurückgezahlt werde.

Der VHS allerdings gingen die Gebühren verloren. Ebenso wie die Spenden, die die Besucher bei den Vortrags- und Konzertabenden mit dem Pianisten und Musikwissenschaftler Roman Salyutov (Bergisch Gladbach) erfahrungsgemäß großzügig statt eines Eintrittsgeldes gegeben hätten. Immerhin seien fünf Veranstaltungen der Reihe „Die großen Komponisten“ mit Salyutov über die Bühne des Forum Daun gegangen, und für das kommende Jahr stünden noch Mozart, Schumann und Rachmaninov auf dem Programm. „Noch“, räumt Gottfried Willems ein – „denn wer weiß, was kommt.“

Was sich zum Jahresende ändert, ist, dass der Kursraum im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) im Industrie- und Gewerbepark Nerdlen-Kradenbach aufgegeben wird. Die Miete und die Kosten für dringend erforderliche Investitionen in neue Technik könne man auch mangels Nachfrage einsparen, erklärt Willems. Stattdessen soll in Zukunft die im Rahmen des Digitalpakts erweiterte Ausstattung der weiterführenden Schulen genutzt werden.