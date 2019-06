Vereine : Zum Geburtstag ein Förderverein

Kelberg Zur Pflege und zum Erhalt von zwei besonderen Kulturdenkmälern ist der Förderverein Schwarzenbergkapelle e.V. gegründet worden.

Dass es sich bei der Wallfahrtskapelle zur Schmerzhaften Muttergottes und bei den 14 Kreuzwegstationen um besondere Kulturdenkmäler handelt, machte Versammlungsleiter Karl Heinz Sicken bei der Gründung deutlich, als er den Grund der Erbauung (die Überwindung der Pest) und das hohe Alter der Kapelle in Erinnerung rief (300 Jahre) und von der unglaublichen Zahl an Teilnehmern an der Einweihung der Kreuzwegstationen im Jahr 1864 sprach (3000 Menschen). Die Kapelle und die Stationen stehen unter Denkmalschutz. Die Veränderungen auf dem Schwarzenberg stellte Sicken in den Zusammenhang mit der Anlage einer Waldruhestätte, deren Eröffnung für den Herbst geplant ist. Hauptanliegen des Fördervereins ist es laut Satzung, praktisch und finanziell den langfristigen Erhalt und die Pflege der Kapelle und der Stationen zu sichern. Mitglieder zahlen (ob einzeln oder als Ehepaar oder Familie) einen Jahresbeitrag von 24 Euro. Bei Bedarf finden Aufräum- und Pflegeeinsätze statt.