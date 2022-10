2. Basketball-Bundesliga : Gladiators vor dem ersten Heimspiel der Saison: Das ist das neue Team

DER GEGNER

Phoenix Hagen: Am Sonntag, 17 Uhr, treffen die Trierer auf die Feuervögel - auch die Hagener haben einen Umbruch hinter sich. Von den Leistungsträgern blieb nur Marcel Keßen, die Hagener haben aber viel Qualität verpflichtet - unter anderem kam J.J. Mann aus Leverkusen. Hagen startete mit einem Sieg gegen Münster in die Saison. „Sie werfen sehr viel von draußen und können die auch treffen – aber sie hängen auch davon ab, dass die Dreier fallen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie keine gute Quote haben“, sagt Garai Zeeb. Cheftrainer Pascal Heinrichs sieht das Team von Chris Harris als Playoff-Kandidaten: :„Sie haben auf den deutschen Positionen sehr gute Verstärkungen gefunden. Wir erwarten eine wirklich starke Truppe am Sonntag. Wir hatten unter der Woche etwas Probleme mit Krankheiten, sind aber auf einem guten Weg.“ Der Einsatz von Dylan Painter ist fraglich.

Neuzugang: Die Gladiators haben personell nachgelegt: Der US-Amerikaner Travis Daniels bringt viel Erfahrung mit – so spielte der 30-Jährige vier Jahre lang in der spielstarken griechischen Profiliga. Der 2,03 Meter große, physisch starke Daniels soll vor allem auf der Power-Forward-Position spielen, er kann aber auch als Center eingesetzt werden. In Europa spielte er mit Thessaloniki auch im FIBA Europe Cup.

Pascal Heinrichs freut sich auf den Neuen, der schon gegen Hagen eingesetzt werden soll: „Travis ist ein sehr erfahrener Spieler. Er ist äußerst vielseitig, reboundet und verteidigt gut. In der Offense ist er im Post gefährlich, kann aber auch werfen. Vor allem erhoffen wir uns von ihm aber eine gewisse Toughness unter dem Korb. Er wird uns dort sehr viel Präsenz geben.“