Die Trierer Handball-Miezen treffen in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf den Erstligisten TV Nellingen. Das ergab die Auslosung am Dienstag in der DHB-Zentrale in Dortmund. Von Björn Pazen