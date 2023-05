Mürmeslauf in Ellscheid in der Vulkaneifel Keine Angst vorm großen Firmenlauf

In einigen Dutzend Kilometern Umkreis um Ellscheid wurden Vereine, Firmen, Kindergärten und Schulen angeschrieben. Momentan beginnen die Anmeldungen so langsam reinzutröpfeln. „Seit wir die Vierer-Teams haben, kommen viele Nachmeldungen am Tag selbst“, erzählt Veldkamp. Das bedeutet für das Organisationsteam zwar etwas mehr Stress, „aber das machen wir gerne. Einmal mussten wir sogar den Start um ein paar Minuten verschieben, weil so viele Nachmeldungen kamen, die ja alle noch in den Computer eingetippt werden müsse.“ Deshalb appelliert Veldkamp, sich vorab online (www.sv-ellscheid.de) anzumelden. Das Startgeld wird sowieso erst bei Abholung der Startnummer fällig.