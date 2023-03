Wintersportler aus der Eifel in der Weltspitze Dank Klimmzügen unter Esstisch im Bundeswehr-Transportflieger zur WM

Momentan fahre er gewissermaßen dreigleisig: Weltcup, Kontinentalcup und U-23-Weltmeisterschaften mit den entsprechenden nationalen Qualifikationen. „Ich bin wohl derjenige im DSV mit den meisten Wettkämpfen in diesem Winter“, rechnet Stölben aus. Ein Leben aus dem Koffer. In den fünf Monaten ab Mitte November werde er in der Summe vielleicht zwei Wochen in Oberstdorf gewesen sein. Bei seinen Eltern und seiner Schwester in Manderscheid gar nicht. Seine Freundin, ebenfalls eine Skilangläuferin, die in der zurückliegenden Saison erstmals am Kontinentalcup teilnahm, sah er ebenfalls selten. Ein wenig verliere man das Zeitgefühl. „Was haben wir für einen Tag?“, fragte Stölben während des Telefonats mit dem TV und erzählt: Fünfmal habe er versucht, seinen jüngeren Cousin anzurufen, bis ihm klar wurde, dass der ja Schule habe. Auch vor mancher verschlossenen Supermarkttür habe er zuweilen sonntags schon gestanden, wenn ihm auf Wettkampfreisen die Wochentage durcheinander kamen.