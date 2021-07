Motorsport : Einmal den „Mythos Schleiz“ erleben

KONZ/SCHLEIZ Ein Fahrerduo aus der Region erlebte Deutschlands wohl schönste Natur-Rennstrecke im Rahmen von nationalen Meisterschaften. Im Fokus standen historische Vehikel.

Die Rennstadt Schleiz, gelegen unweit von Plauen im Vogtland, gilt unter Motorsportlern, vor allem aber bei den Motorrad-Enthusiasten, als ein Mekka für die „ganz Harten“ auf Asphalt. Deutschlands schönste und älteste Natur-Rennstrecke, das „Schleizer Dreieck“, hat vor allen Dingen zu DDR-Zeiten Geschichte geschrieben. Im Osten hat Schleiz wie hierzulande der Nürburgring Kultcharakter. In den 1950er Jahren waren Motorrad-Rennen auf dem Naturkurs mit rund 250 000 Zuschauern keine Seltenheit. Seit 1990 gehen in Schleiz auch wieder internationale Felder an den Start.