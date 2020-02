Schwimmen : SG Rhein-Mosel: Rekorde gibt’s noch nebenbei

Trier/Worms Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen: SG Rhein-Mosel dominiert Landes- und Verbandsliga.

Einmal im Jahr wird die Einzelsportart Schwimmen zum Teamevent: Immer im Frühjahr finden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften statt. Die geschwommenen Zeiten werden in Punkte umgerechnet und am Ende steht das Team mit den meisten Punkten als Sieger fest. Der SSV Trier als Teil der SG Rhein-Mosel stellte auch in diesem Jahr wieder einige Aktive für den Wettbewerb und heimste zahlreiche Erfolge ein.

Los ging es in Worms mit den Wettbewerben in der Landesliga. Sowohl die erste Mannschaft der Frauen als auch die erste Garnitur der Männer stand am Ende der 34 Rennen als Landessieger fest. Das Frauenteam, in dem der SSV Trier mit Magdalena Benzmüller, Elisa Endres, Kira und Mara Schneider sowie Carlotta und Theresa Wallerius die Hälfte der Schwimmerinnen stellte, hatte mit 1205 Zählern bei insgesamt 17364 Punkten einen komfortablen Vorsprung.