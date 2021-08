Tennis : Tennis-Asse schlagen am Moselstadion auf

Extra

Die Luxoil-Open auf der Tennisanlage am Trierer Moselstadion starten am kommenden Montag, 23. August, 10 Uhr, mit den Qualifikationsspielen, um so die acht Teilnehmer für das Hauptfeld zu ermitteln, welches wiederum am Dienstag, 12 Uhr, mit den Einzeln loslegt. Anschließend beginnt der Doppelwettbewerb. Die Halbfinalspiele finden am Samstagnachmittag statt, ebenso wie das Doppelfinale, das Einzelfinale ist diesmal für Sonntag, 11 Uhr angesetzt. Turnierdirektor Markus Grundhöfer hofft, dass diese vom Weltverband ITF vorgegebene Änderung bei den Zuschauern gut ankommt: „Sonntagsmorgens, quasi zur Frühschoppenzeit, hat der eine oder andere vielleicht noch besser Zeit als samstags.“ Zuschauer müssen sich aufgrund der bestehenden Corona-Vorgaben am Haupt­eingang der Anlage (Parkplatz des Tennisclubs Trier, Adresse: Am Stadion 1) in eine Liste zur Kontakt­erfassung eintragen, eine Maskenpflicht besteht indes nur im Innenbereich des Club-Restaurants, nicht im Außenbereich der Anlage. Auf den Tribünen ist der Sicherheitsabstand einzuhalten.