Fußball-Rheinlandliga : Mohsmann: „Balsam für die Seele“

In dieser Szene nicht zu stoppen vom Mayener Tim Schneider ist Doppeltorschütze Robin Mertnitz von der SG Hochwald-Zerf (am Ball). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Hentern Fußball-Rheinlandliga: Zerf feiert vor 250 Zuschauern seinen ersten Sieg nach starkem Spiel gegen Mayen. Beim 4:1-Erfolg treffen Matthias Burg und Robin Mertinitz jeweils doppelt.

Am vierten Spieltag gelang der Hochwald-SG mit dem ersten Saisonsieg beim 4:1 (0:0) gegen Mayen ein echter Befreiungsschlag. Dabei zeigten die Zerfer eine überzeugende Teamleistung, rückten trotz personeller Engpässe zusammen und knüpften spielerisch an die starken Leistungen der Vorsaison an.

250 Zuschauer sahen ein von beiden Teams hochklassig geführtes Spiel, in dem die gastgebende SG in der ersten Hälfte zu viele Hochkaräter vergab. Die Nettetaler hatten deutlich weniger Spielanteile, blieben aber durch Freistöße und lange Einwürfe gefährlich. Die Gäste mussten in der Defensive umstellen, da kurzfristig drei Innenverteidiger ausfielen.

SGH-Spielertrainer Fabian Mohsmann merkte man die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg an: „Der Sieg war Balsam für die Seele der ganzen Mannschaft. Von Beginn an waren wir wach, giftig und haben den Zuspruch der Fans gespürt und gebraucht. Hut ab vor der Mannschaft, der ein geiles Spiel gelungen ist.“

Die Zerfer erwischten einen guten Start und hätten in der 13. Minute beinahe einen individuellen Fehler von TuS-Abwehrspieler Michael Daub bestraft, doch Torwart Kevin Michel parierte vor Nils Hemmes. Auf der Gegenseite setzte Uwe Unterbörsch einen gefährlichen Frei­stoß aus 20 Metern ab, den SGH-Torwart Jan Niklas Koltes zur Ecke klärte (15.). Das Heimteam war am Drücker und ein Tor lag in der Luft, das ein ums andere Mal im Minutentakt verpasst wurde (Hemmes 17./26.).

Yannik Stein entwickelte Zug zum Tor, behielt die Übersicht und passte zum besser positionierten Hemmes, der den Ball nicht richtig traf – das Tor war leer (20.). Zehn Minuten später zimmerte Matthias Burg den Ball nach einem schwungvollen Angriff an die Latte. Mayen sorgte zu selten für Entlastung, erspielte sich jedoch durch Tobias Loosen (32.) und Unterbörsch (direkter Freistoß, den Koltes parierte, 38.) zwei Chancen.

Die Gäste waren gut bedient, mit einem 0:0 in die Pause gehen zu dürfen. Mit einem Doppelschlag sorgten die Hochwälder nach dem Seitenwechsel binnen zwei Minuten für zwei Tore: Nach Vorlage von Tobias Lenz verwandelte Burg zum 1:0 (51.), während Lenz wenig später erneut die Vorarbeit lieferte und Robin Mertinitz bediente (52.). Die Mohsmann-Truppe machte es clever, presste früh und spielte in Gedanken für den verletzten Kevin Keck, der seine Kameraden mit dreifachem Schlüsselbeinbruch als Zuschauer anfeuerte.

Mayen wirkte verunsichert und angeschlagen – der starke Michel im Gästetor hielt den Rückstand in Grenzen. Spannend wurde es, als Ronaldo Kröber einen Zerfer Ballverlust ausnutzte und per Kontertor den Anschlusstreffer markierte (69.). Mertinitz sorgte mit seinem Doppelpack in der 75. Minute nach Burg-Vorlage freistehend für die Vorentscheidung (3:1), und Burg machte mit seinem ebenfalls zweiten Treffer des Tages nach Hemmes-Vorarbeit den Deckel drauf (4:1, 81.).

„Wir haben es in den entscheidenden Situationen nicht verstanden, richtig zu verteidigen. Es ärgert uns, wie einfach die Gegentore gefallen sind – zumal wir diese Muster zuvor angesprochen hatten“, fasste TuS-Spielertrainer Tobias Uhrmacher das Spiel zusammen.

SG Hochwald-Zerf - TuS Mayen 4:1 (0:0)

Zerf: Koltes – T. Mertinitz (88. Baumeister), F. Mohsmann, R. Mertinitz, Carl, Burg, Thinnes, Stein (85. Bittes), Schettgen (86. Fisch), Lenz, Hemmes

Mayen: Michel – Heuser (26. Kröber), Schneider, Daub, Weis, Kohlhaas (63. Nasic), Krechel (80. Marx), Loosen, Schäfer (80. Uhrmacher), Tutas, Unterbörsch

Tore: 1:0, 4:1 Matthias Burg (51., 81.), 2:0, 3:1 Robin Mertinitz (52., 75.), 2:1 Ronaldo Kröber (69.)

Schiedsrichter: Yannick Horten (SC Niederstadtfeld)