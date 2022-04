Motorsport : Daten und Punkte sammeln auf der Langstrecke am Ring

NÜRBURGRING Der zweite Lauf zur Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS), die 53. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, war eine gelungene Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen Ende Mai.

NLS-Champion Philipp Leisen (Irrel) hatte nach dem vierstündigen Einsatz mit seinen beiden neuen Teamkollegen Oliver Risse und Jakob Erlbacher für Adrenalin Motorsport allen Grund, zufrieden zu sein. Unter dem Strich stand der Sieg in der V4. Was aber viel wichtiger war: „Wir haben dieses Mal auch genügend Autos in der Klasse, um volle Punktzahl zu erreichen.“

Der Bitburger Thomas Mutsch setzte den brandneuen Glickenhaus-Renner SCG 004 mit Felipe Laser (Leipzig) und dem Franzosen Franck Mailleux in erster Linie aus einem Zweck ein: Daten sammeln und die im Winter vorgenommenen Veränderungen am Fahrzeug im Wettbewerb testen. Mutsch war nach Rang 14 im Gesamtklassement und dem Klassensieg in der SP-X vor den beiden Stuck-Brüdern in der KTM X-Bow GT2 zufrieden.