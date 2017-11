B-Juniorinnen-Regionalliga Isselerinnen siegen 2:1

Issel (se) Trotz sechs verletzungsbedingter Ausfälle haben die Isselerinnen einen verdienten 2:1-Erfolg über den 1. FFC Niederkirchen eingefahren. Mit Unterstützung aus der C-Jugend gelang den Gastgeberinnen ein Start nach Maß: Nach einer Vorlage von Marie Krist vollendete Jacqueline Degen unhaltbar ins Tor.

Kurz vor der Halbzeit schlichen sich bei den Moselanerinnen viele Fehlpässe ein. Die Zuordnung stimmte nicht mehr. Niederkirchen wurde stärker und drängte auf den Ausgleich, mit dem sie in der in 37. Minute belohnt wurden. Nach der Pause war der TuS wie zu Beginn der ersten Halbzeit präsent und ging durch Degen nach einem Traumtor aus 25 Metern erneut in Führung. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat heute alles gegeben und an sich geglaubt", freute sich Trainer Hermann Andres. Tore: 1:0/2:1 Jacqueline Degen (3./61.), 1:1 Caprice Burkhart (37.). TuS Issel: Sophie Olinger, Karen Müller, Anika Esch, Lena Cottez, Helena Schneider, Julia Klaus, Marie Krist, Jacqueline Degen, Kristina Flesch, Emma Maria Poth, Leonie Höhn