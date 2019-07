Leichtathletik : Janine Hennrich meistert 1,66 Meter, bekommt aber keinen Titel

Schifflange Mit einem luxemburgischen Pass wäre Janine Hennrich von der TG Konz am zweiten Juli-Samstag Hochsprungmeisterin des Großherzogtums geworden.

Außerhalb der Meisterschaftswertung startend erzielte die 16-Jährige bei den nationalen Titelkämpfen des Nachbarlandes in Schifflange mit 1,66 Metern das beste Hochsprungresultat. In Deutschland wird die letztjährige U-16-DM-Teilnehmerin in der Altersklasse der unter 18-Jährigen aber nicht um nationale Titel springen. Die geforderte Qualifikationsnorm von 1,70 Meter verfehlte Hennrich einen Tag vor DM-Meldeschluss um vier Zentimeter.