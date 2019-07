Mountainbike-Marathon : Zwei Mountainbiker lösen Marathon-WM-Ticket

Peter Schermann aus Trier (hier beim letzten Eifel-Mosel-Cup-Rennen in Laufeld) qualifizierte sich in Tschechien für die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft. Foto: Holger Teusch

Holešov Die Region Trier wird am 22. September mit zwei Mountainbikern bei der MTB-Marathon-Weltmeisterschaft in der Schweiz vertreten sein. Peter Schermann aus Trier und Robin Blatt aus Thalfang qualifizierten sich für das Rennen im September in der Schweiz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Beim Rennen in tschechischen Holešov, das zur Serie des Weltradsportverbands UCI gehört, qualifizierten sich der Trierer Peter Scherer (Team Embrace the World) als Zwölfter und Robin Blatt aus Thalfang (RC Pfälzer Wald) als 15. ihren WM-Startplatz. Gefordert war bei dem Rennen über 117 Kilometern mit knapp 4000 Höhenmetern ein Platz unter den ersten 20.

Schermann bekam dadurch weitere 29 Punkte für die UCI-Weltrangliste gutgeschrieben. Mit nun 87 Punkten rangiert der 31-Jährige als 96. erstmals unter den ersten 100 der Bestenliste. Der 26-jährige Blatt verbesserte sich auf Anhieb um 242 Plätze auf den 201. Rang (48 UCI-Punkte).

Robin Blatt aus Thalfang (hier beim Trierer X-Duathlon) qualifizierte sich in Tschechien für die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft. Foto: Holger Teusch