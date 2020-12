Brauchtum : Klappern aus dem Fenster

Alles ist anders: Kleppern 2020 geht wegen der Corona-Krise nur von Zuhause Foto: TV/Christine Michels

Thomm/Trier In vielen Pfarreien ziehen Kinder und Jugendliche in der Karwoche mit Klappern umher, da die Glocken schweigen. Das ist 2020 in der gewohnten Form nicht möglich. Geklappert wird trotzdem. Zu den üblichen Zeiten wird dann eben aus Fenstern heraus oder von der Haustüren aus Lärm gemacht.