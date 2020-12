Stadthalle : Gebäude jetzt in Eigenregie der Stadt

Bürgermeister Joachim Kandels (links) und BVB-Geschäftsführerin Elfriede Grewe sind froh, dass Ralf Britten die Stadt nun bei einer neuen Vermarktungsstrategie für die Bitburger Stadthalle beraten wird. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg (noj) Die Bitburger Stadthalle wird seit Oktober erstmals von der Stadt in Eigenregie geführt. Nachdem in den zehn Jahren seit der Einweihung des Veranstaltungsortes der Betrieb verpachtet war, soll es jetzt der Bitburger Jurist Ralf Britten, der vorher im Trifolion in Echternach tätig war, richten.

Geplant sind 150 bos 170Veranstaltungen pro Jahr, natürlich nach der Corona-Krise. Für 1500 Euro kann der Veranstaltungsplatz gebucht werden inklusive der Technik, personeller Begleitung sowie Tischen und Stühlen. Extra-Wünsche werden gegen Aufpreis erfüllt.