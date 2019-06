Schon 50 Fälle allein in diesem Jahr in der Region : 10000 Euro an Betrüger überwiesen - Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen

Schon 50 Fälle allein in diesem Jahr in der Region

Trier Immer mehr Menschen in der Region werden Opfer einer Betrugsmasche, bei der die Täter Kontodaten von Firmenrechnungen fälschen. 52 derartige Fälle zählte die Kripo bisher alleine in diesem Jahr.

Die Masche ist immer die gleiche: Unbekannte fangen Briefe von Handwerkern oder anderen Firmen ab, in denen sich Rechnungen für tatsächlich erbrachte Leistungen oder gelieferte Waren befinden (der TV berichtete). Sie fälschen die Kontonummer der Absenderfirma und geben die Briefe anschließend wieder in die Postzustellung. Die Empfänger zahlen die Rechnung - das Geld kommt allerdings nicht bei der Firma an, von der die Rechnung stammt, sondern landet auf dem Konto der Betrüger. So zahlte ein Empfänger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm im April eine Handwerkerrechnung von über 10.000 Euro auf ein Konto, das angeblich einem Handwerksbetrieb im Kreis Trier-Saarburg gehören sollte. Die Kontodaten auf der Rechnung waren vorher manipuliert worden.