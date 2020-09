Polizei : Auffahrunfall bei Esch – Drei Menschen verletzt

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Esch Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt Salmtal der A 1 im Einmündungsbereich zur L47 in Höhe der Gemeinde Esch sind am Montag kurz vor 18 Uhr drei Menschen verletzt worden. Nch Angaben der Polizei bremste ein Fahrschulfahrzeug im Einmündungsbereich zur Landesstraße, um sich einen Überblick über die Verkehrslage zu verschaffen.