Blaulicht : Illegal im Park geangelt? Mehrere Dutzend dicke Fische verschwunden

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg Die Polizei hat an einer Teichanlage am Waisenhauspark in Bitburg Angelausrüstung gefunden. Sie vermutet, dass am Wochenende an dem Teich illegal gefischt wurde. Die fehlenden Fische sind bis zu 30 Zentimeter groß.