Polizei : Brandserie in der Vulkaneifel: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Brandserie in der Vulkaneifel: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Löscharbeiten an einem Geräteschuppen in Oberehe-Stroheich. Foto: Feuerwehr Gerolstein Foto: Presse Feuerwehr VG Gerolstein

Oberehe-Stroheich/Dreis-Brück Die Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, mindestens sechs der insgesamt zwölf Brände im Bereich der Orte Oberehe-Stroheich und Dreis-Brück seit Mitte April gelegt zu haben.

Die Kriminalpolizei Wittlich kam nach Zusammenarbeit mit den Ortsbehörden nach intensiven Ermittlungen dem 27-jährigen Mann aus dem Kreis Vulkaneifel auf die Schliche. Auf Antrag der Staatsanwalt Trier wurde vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnung des Tatverdächtigen am Mittwoch verfügt: Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse Beweismittel sicher. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Festnahme und Vorführung des Mannes an. Gegen ihn besteht nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der dringende Tatverdacht, mindestens sechs der zwölf Brände gelegt zu haben. Ob er auch für die weiteren Fälle verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft.