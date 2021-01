Dieb stiehlt 78-Jähriger in Saarburg die Geldbörse

Eine 78-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg ist laut Polizei am Freitag Opfer eines Diebstahls geworden. Ein Unbekannter hat ihren Geldbeutel aus der Handtasche entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei geschah die Straftat gegen 13 Uhr in der Fußgängerzone „Am Markt“ in Saarburg. Die Frau trug ihre verschlossene Handtasche mit der Geldbörse darin über der Schulter. Einem bisher unbekannten Täter gelang es offenbar, unbemerkt in die Handtasche zu greifen und die Geldbörse zu stehlen.