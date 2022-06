Blaulicht : Geld gestohlen: Zwei Autos auf Wanderparkplätzen in Schweich und Trier-Quint aufgebrochen

Geld gestohlen: Zwei Autos auf Wanderparkplätzen in Schweich und Trier-Quint aufgebrochen

Schweich/Trier-Quint Auf zwei Wanderparkplätzen haben Unbekannte Autos aufgebrochen und Geld entwendet.

Unbekannte Täter haben sich am Samstag, 25. Juni, im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich in zwei Fällen unbefugten Zutritt zu verschlossenen Fahrzeugen verschafftt und Wertgegenstände entwendet.

Der erste Fall ereignete sich zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz des Kaiserhammerweihers, welcher sich rechts der L46 in Fahrtrichtung Zemmer befindet. Hier schlugen die unbekannten Täter die Beifahrerscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum des Fahrzeuges. Dort entwendeten sie eine Geldbörse, in der sich unter anderem Bargeld befand.