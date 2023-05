Vorfall bei Kinheim Unfall mit Streifenwagen – Zwei Verletzte nach Kollision mit anderem Auto

Der Streifenwagen befuhr aufgrund eines Einsatzes die B53 mit Sonder- und Wegerechten von Kröv kommend in Richtung Bernkastel-Kues. Zwei weitere Pkw befuhren die Strecke in gleicher Richtung. Der Streifenwagen wollte diese beiden Pkw bei der Ortseinfahrt Kinheim linksseitig der Verkehrsinsel überholen, berichtet die Polizei. Hierbei steuerte der hintere Pkw nach dem Passieren der Verkehrsinsel auf die linke Fahrbahn, um Platz für das Einsatzfahrzeug zu machen und übersah dabei, dass dieser ebenfalls auf der linken Fahrbahn fuhr. Es kam in Folge dessen zu einer Kollision zwischen den beiden Autos.