Körperverletzung : Trier: Schläge vor der Disco und Randale im Krankenhaus

Mehrere „körperliche Auseinandersetzungen“ meldet die Polizei Trier vom Wochenende aus der Stadt. Und dann war da auch noch der Autofahrer, der jetzt kein Auto mehr hat. Der Überblick.

Am frühen Samstagmorgen eskalierten Streitigkeiten in der Trierer Innenstadt derart, dass ein Tatverdächtiger einem anderen Mann einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Darüber hinaus meldeten verschiedene Zeugen, dass der Tatverdächtige zuvor bereits mehrfach Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt verbal aggressiv angegangen hat.