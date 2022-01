Blaulicht : Unangemeldete Corona-Kundgebung in Thalfang: 57-Jähriger nach Attacke auf Polizisten festgenommen

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Morbach/Thalfang In Thalfang ist ein Polizeibeamter von einem Gegner der Corona-Maßnahmen angegriffen worden. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen einer erneuten unangemeldeten Kundgebung.

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Polizeiinspektion Morbach am Dienstagabend Hinweise über eine Menschenansammlung im Bereich eines Lebensmitteldiscounters in Thalfang. Vor Ort traf eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach eine Gruppe von ca. 25 Personen an. Einige hatten Kerzen dabei. Offensichtlich wollte die Gruppe zu einem sogenannten „Lichterspaziergang“ in Richtung Rathaus aufbrechen, um gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Da es sich um eine nicht angemeldete Versammlung handelte, sprachen die Beamten die Teilnehmer der Gruppe an. Dabei reagierten einige der Teilnehmer „wenig kooperativ und gereizt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Sprachwahl der Teilnehmer lasse zudem die Vermutung zu, dass sich auch Anhänger der so genannten „Reichsbürgerbewegung“ in der Gruppe befanden.

Noch während die Polizei mit der Gruppe sprach, wurde ein Polizeibeamter von einem Mann im Vorbeigehen vorsätzlich und provokant angerempelt. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren und forderten ihn auf, stehenzubleiben. Darauf beleidigte der Mann den Beamten und stieß ihn kräftig gegen die Brust. Der Angreifer setzte, nachdem er seine Beleidigung wiederholte, erneut zu einem Stoß an gegen den Polizisten an. Daraufhin überwältigten die Beamten den 57-Jährigen, wobei sie Pfefferspray einsetzen mussten. Erst danach konnten sie den Aggressor festnehmen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 57-Jährigen aus Hofheim im Taunus, der einen Nebenwohnsitz in Thalfang hat.

Unmittelbar nach dem Angriff auf den Polizeibeamten entfernten sich die übrigen Teilnehmer der Gruppe zügig vom Ort des Geschehens, sie konnten später von angeforderten Unterstützungskräften nicht mehr in Thalfang angetroffen werden.

Nach Feststellung seiner Personalien, Versorgung durch den Rettungsdienst sowie einem ausgesprochenen Platzverweis konnte der Mann gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung.

Die Polizeiinspektion Morbach kündigt an, auch weiterhin Ansammlungen von Menschen sowie unangemeldete Versammlungen im öffentlichen Raum in ihren Fokus zu nehmen und dabei insbesondere die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen.