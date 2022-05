Blaulicht : Mann widersetzt sich Festnahme in Gerolstein

Ein Jugendlicher ist bei einem Streit in Gerolstein leicht verletzt worden. Sein Kontrahent musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Körperverletzung in der Bahnhofstraße in Gerolstein: Am Montagabend sind ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein und ein 16-jähriger Jugendlicher aneinandergeraten, was in einem „körperlichen Übergriff“ des 44-Jährigen gegen den 16-Jährigen endete, wie die Polizei mitteilt. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.