Polizei : Mehrere Diebstähle vom Friedhof

Bernkastel-Kues Grableuchten und Grabschmuck von verschiedenen Gräbern wurden nach Angaben der Polizei in der Zeit von September bis Dezember mehrfach vom Kueser Friedhof am St. Briktius-Weg gestohlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531/95270.