Blaulicht : Riskantes Fahrmanöver bei Morbach

Morbach-Heinzerath Die Polizei sucht wegen eines riskanten Fahrmanövers auf der K 1 bei Morbach-Heinzerath einen Autofahrer, der dabei möglicherweise gefährdet wurde.

Nach Angaben eines Zeugen fuhr der Fahrer eines roten Mercedes-Benz am Dienstag gegen 17.10 Uhr in einer Kurve mitten auf der Fahrbahn, als ihm ein weißer Kastenwagen, möglicherweise mit MYK-Kennzeichen, entgegenkam. Der unbekannte Kastenwagenfahrer musste auf das unbefestigte Bankett ausweichen. Ob es ohne das Ausweichmanöver zu einem Zusammenstoß gekommen wäre, ist der Polizei nicht bekannt. Falls es in dieser Verkehrssituation zu einer Gefährdung gekommen ist, bittet die Polizei Morbach darum, dass sich der geschädigte Fahrer des weißen Kastenwagens meldet.