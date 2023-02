Zwei Verletzte : Schwerer Unfall auf der A1: Autos kollidieren, eines kracht in Leitplanke

Salmtal Auf der A1 sind bei einem Unfall zwei Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Die Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist passiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 6.35 Uhr auf der A1. Nach ersten Information kollidierten zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Salmtal, in Höhe Parkplatz Salmrohr, zwei PKWs miteinander. Daraufhin verlor ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte rechts in die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das DRK versorgte die Verletzten und brachte diese ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen könnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls im Einsatz war eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Schweich.