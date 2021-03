Blaulicht : Unbekannte besprühen Straße und Verkehrszeichen im Hochwald mit Farbe

Muhl Die Polizei sucht Zeugen für die Tat, die bereits Anfang vergangener Woche passierte.

Die L 165 ist bei Muhl (VG Hermeskeil) von unbekannten Tätern mit Farbe besprüht worden. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Neben der Straße haben die Täter demnach zwischen Montag, 8 März, 8.30 Uhr, und Dienstag, 9. März, zirka 13.15 Uhr, neben der Fahrbahn auch Verkehrszeichen mit Farbe besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de