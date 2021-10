Feuer : Wohnungsbrand in Traben-Trarbach - Mindestens 25.000 Euro Schaden

Foto: TV/Frank Göbel

Traben-Trarbach Feueralarm in Traben-Trarbach: In einem Mehrfamilienhaus ist im Ortsteil Trarbach an der Mosel ein Brand ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Die bisher bekannten Infos:

Das Feuer ist der Polizei am Mittwoch, 27.10.2021, gegen kurz nach drei Uhr in der Nacht gemeldet worden. In Traben-Trarbach war ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Ortsteil Trarbach.

Durch den Brand wurde die gesamte Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandherd befand sich laut Polizei in einem Zimmer.

Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Es entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.