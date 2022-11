BMW und Audi : Drei teure Autos rund um Trier gestohlen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Trier/Schweich/Riol Rund um Trier wurden teure Autos gestohlen. Ein Zeuge konnte verhindern, dass ein weiteres Fahrzeug in die Hände der Diebe gerät.

Am folgenden Tag haben Unbekannte wieder einen weißen BMW X6 gestohlen, zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 2. und 3. November, diesmal in der Irscher Straße in Trier-Irsch. Der Wagen stand in einer privaten Hofeinfahrt.

Ein schwarzer Audi Q7 ist in der Nacht von Mittwoch, 9. November, auf Donnerstag, 10. November, aus der Weinbergstraße in Riol gestohlen worden. In derselben Nacht sind einem Zeugen gegen 2 Uhr zwei verdächtige Personen aufgefallen, wie sie sich in der Bahnhofstraße in Riol an seinem schwarzen Mercedes zu schaffen machten, der in der Hofeinfahrt geparkt war.