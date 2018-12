Weitere Einbrüche, diesmal in der Trierer Kurfürstenstraße und im Weidengraben

Die Polizei meldet zwei weitere Wohnungseinbrüche - diesmal in Trier-Ost und in Neu-Kürenz red

Beide Straftaten passierten am Dienstag, 11. Dezember, im Zeitraum von 8 bis 19 Uhr.

In der Kurfürstenstraße brachen die Täter ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Am Weidengraben verschafften sich der oder die Täter durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt zum Haus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließen sie beide Wohnungen ohne Diebesgut.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen um Hinweise, Telefon 0651/9779-2158 oder 0651/9779-2290.