Kriminalität : Polizei warnt vor Taschendieben

Trier Zwei dreiste Trickdiebstähle hat es am Wochenende in Trier gegeben. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Beliebte Tricks laut Polizei: Die Täter rempeln ihre Opfer an, stellen vermeintlich harmlose Fragen nach dem Weg und halten dabei möglicherweise noch einen Stadtplan vor, oder sie tun so, als würden sie versehentlich die Kleidung ihrer Opfer mit Kaffee oder anderen Getränken beschmutzen. Alle Tricks dienen dazu, die Opfer abzulenken – und den Moment der Unaufmerksamkeit dann auszunutzen, um in Handtaschen, Jacken- oder Hosentaschen zu greifen.

Zwei besonders dreiste Trickdiebstähle durch sogenanntes „Antanzen“ zeigten Geschädigte am 22. und am 23. Juni an. In beiden Fällen wurden die späteren Opfer laut Polizei zunächst mit der Bitte um Hilfe in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf suchte dann ein Taschendieb den Körperkontakt, um geschickt die Geldbörse der zunächst arglosen Geschädigten zu stehlen.