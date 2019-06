Blaulicht : Trierer Südbad: Junger Mann beinahe ertrunken

Trier Im Freibad Trier-Süd hat es am Dienstagabend einen schweren Badeunfall gegeben. Gegen 19 Uhr wurde im Schwimmerbecken ein junger Mann entdeckt, der leblos unter Wasser trieb. Ersthelfer und das Badpersonal bargen den 22-Jährigen und begannen laut Polizei mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Mit Erfolg.

„Der Mann konnte in einem kritischen, aber stabilen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert werden“, teilte Polizeipressesprecher Uwe Konz am frühen Mittwochnachmittag auf TV-Nachfrage mit.