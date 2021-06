Zeugen gesucht : Fahrer flieht nach Zusammenstoß am Pacelliufer

Trier Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist es am Montag, 14. Juni, gegen 14.30 Uhr am Pacelliufer zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen.

Die Fahrerin eines Audi A1 befuhr das Pacelliufer aus Richtung Trier in Richtung Konz auf der äußersten rechten Fahrspur. Ein Mercedes fuhr links neben ihr in gleicher Fahrtrichtung. Zwischen der Abfahrt Feyen und Estricherhof zog der Mercedesfahrer plötzlich auf die rechte Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Mercedesfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Mercedes habe es sich um ein älteres Modell, olivfarben oder braun, mit TR-Kennzeichen gehandelt.