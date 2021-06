Unfallflucht : Opel fährt bei Piesport in Weinberg - Fahrer flüchtet, Zeugen gesucht

Piesport Ein älterer Opel ist in den vergangenen Tagen in Piesport in einen Weinberg gefahren. Dabei entstand hoher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es im Zeitraum zwischen dem 7. und 15. Juni auf der Serpentinenstrecke der L50 bei Piesport zu dem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der Spurenlage zufolge kam ein dunkelgrüner Opel (älteres, optisch getuntes Modell) in einer Linkskurve unterhalb des Hotels "Moselpanorama" nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort in den angrenzenden Weinberg. Dabei wurde das Auto durch einen Bordstein derart in die Luft katapultiert, dass er die dort im Boden verankerten Richtungstafeln samt Betonsockel herausriss.

Durch den Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Neben dem Totalschaden des Unfallfahrzeugs entstand auch Schaden durch mehrere zerstörte Weinstöcke.

Das Fahrzeug muss nach Ansicht der Polizei durch mehrere Personen bzw. mithilfe eines weiteren Fahrzeugs geborgen und abtransportiert worden sein.