Blaulicht : Vermisster Junge in Reinsfeld gefunden

Reinsfeld Die Polizei in Hermeskeil erhielt am Mittwoch, 1. Juli, gegen 14 Uhr, die Mitteilung über einen vermissten 14-Jährigen. Er war nach dem Schulbesuch in Reinsfeld nicht mehr nach Hause in seine betreute Wohngruppe zurückgekehrt.