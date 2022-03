Ausstellung : Auszeichnung für ein Lebenswerk

Trier Der Ramboux-Kunstpreis der Stadt Trier geht 2022 an Clas Steinmann – Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift.

(red) Bereits seit 1961 vergibt die Stadt Trier den Ramboux-Kunstpreis. Er ist benannt nach dem bedeutenden Trierer Maler Johann Anton Ramboux (1790 – 1866), der für seine Stadtansichten und Porträts als erster Ehrenbürger Triers ausgezeichnet wurde. Der nach ihm benannte Preis zielt vornehmlich auf die Aus- und Weiterbildung junger Künstler ab. Zu besonderen Anlässen wird er jedoch auch zur Würdigung eines Lebenswerks verliehen – so wie in diesem Jahr an Clas Steinmann. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Simeonstift gibt vom 13. März bis 24. April einen Einblick in das überaus produktive Schaffen des diesjährigen Preisträgers.

Dabei ist das wohl bekannteste Werk Clas Steinmanns nicht in einer Galerie oder einem Museum zu finden. 2012 schuf er im öffentlichen Raum ein Mahnmal für die deportierten Sinti und Roma, dessen Entwurf in der Trierer Stadtgemeinschaft viel Beachtung fand. Wer durch die Windstraße geht, passiert sechs Bronzestelen in türkisfarbener Patina. „Nicht zuletzt die Präsenz des Künstlers in der Stadt und sein großes kulturelles Engagement haben uns dazu bewogen, dem Kulturausschuss Clas Steinmann als Träger des Ramboux-Kunstpreis 2022 vorzuschlagen“, so Dr. Elisabeth Dühr, Direktorin des Stadtmuseums Simeonstift. Dabei steht die Gedenkstätte exemplarisch für die konzeptuelle Herangehensweise des Künstlers. In bildhauerischer Ästhetik sind QR-Codes in die Oberfläche eingearbeitet, die zu Informationen im Internet verlinken. Diese Vernetzung der Medien charakterisiert auch die Werke, die in der aktuellen Preisträgerausstellung im Stadtmuseum zu sehen sind.