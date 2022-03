Musik : Zwei Tenöre, zwei Konzerte

Gerolstein/Waxweiler Die „Tenöre 4 you“ – Toni Di Napoli und Pietro Pato – gastieren in Gerolstein und Waxweiler.

(red) Die „Tenöre 4 you“ geben zwei Konzerte in der Region: Toni Di Napoli und Pietro Pato sind am Sonntag, 19 März, zu Gast in der Erlöserkirche in Gerolstein sowie am Freitag, 25. März, in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie: „You raise me up“, „Volare“, „Marina“, My Way“, „Let it be“, „Titanic“, „Cats“, „Phantom der Oper“, „Nessun dorma“, „Time to say goodbye“ und viele mehr.