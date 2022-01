Ausstellung : Eifel im Quadrat

Prüm Daniela A. Weißmann stellt im Konvikt Prüm aus.

(red) Die Künstlerin Daniela A. Weißmann stellt bis 18. März ausgewählte Unikate im Konvikt Prüm aus. „Eifel im Quadrat“ ist zum Thema ihrer aktuellen Ausstellung geworden, weil sich einige Bilder mit Impressionen aus ihrem Leben als Wahl-Feuerscheiderin angesammelt haben. Diese hat sie unter anderem auf Holz-Quadraten angefertigt. Die Autodidaktin und gelernte Schauwerbegestalterin verdient ihr Einkommen mit dem Verkauf ihrer Bilder und Skulpturen sowie mit Auftragsarbeiten. Diese sind unter anderem auf Instagram („daniela_a_weissmann“) und auf www.daniela-­alrun-weissmann.com zu finden. Dort allerdings nicht nur im Quadrat. Ihre Themen und Techniken sind vielfältig: Sie malt mit Acryl oder Öl auf verschiedenen Malgründen, fertigt Aquarell-Porträts von Mensch und Tier an, stellt Sand- und Zementfiguren her. Auf Wunsch malt sie Landschaften fast fotorealistisch von eingereichten Vorlagen ab. Bis auf Weiteres beleben einige ihrer Bilder die Fenster des Gebäudes Alter Markt 11 in Schönecken.