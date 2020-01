Hommage an den Blues

Zemmer-Rodt Seit 20 Jahren ist die 32/20 Blues Band „on the road“ und begeistert in ihren mehr als 600 Konzerten quer durch die Republik und das benachbarte Ausland nicht nur Fans des traditionellen Blues, sondern brachte mit ihrer energiegeladenen Show und ansteckenden Spielfreude auf diversen Festivals auch eingefleischte Rocker, Punker und Elektro-Jünger zum Tanzen.

Am Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr, spielen sie im Café Am Eifelsteig in Zemmer-Rodt.