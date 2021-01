Motor : Mitsubishi nennt Preise für Eclipse Cross Plug-in-Hybrid

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid. Foto: Mitsubishi Motors in Deutschland/Patrick Harazim

Trier Es war ein Schock für Händler und Kunden, als Mitsubishi im Juli 2020 bekanntgab, die Einführung neuer Modelle in Europa einzufrieren.

Von Jürgen C. Braun

Das nicht mehr ganz so monoton wirkende Heck des Mitsubishi wird geprägt durch eine neue Heckklappe, eine in der neuen Markensprache designte Heckscheibe. Sie soll vor allem eine bessere Übersicht nach hinten gewährleisten. Mit diesen optischen Retuschen wird der Eclipse Cross um 140 Millimeter länger. Das Kofferraum-Volumen liegt zwischen 359 und 1108 Litern.

In der Ausstattung Plus ab 34 390 Euro (nach Abzug der Förderung) kommen LED-Licht, Kunstledersitze, Head-up-Display und Standheizung hinzu, während der Plug-in Hybrid Top ein Panoramadach, schwarze Ledersitze, 360-Grad-Kamera und ein Premium-Soundsystem bietet. Dank 9000 Euro Förderung ergibt sich ein Preis von 38 590 Euro. Zum Marktstart bietet Mitsubishi eine Intro Edition mit Details der Top-Ausstattung an. Der Preis von 45 390 Euro reduziert sich durch den Elektrobonus auf 36 390 Euro.