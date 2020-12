Naturfotos : Die Farben der Pilze: Blassgelb, Schneeweiß, Fleischrot

Hermeskeil Die Naturfotos von Werner Becker aus Hermeskeil zeigen: Pilze kommen in vielerlei Gestalt vor - Die Formen reichen von fädig und röhrig bis zu kamm-, geweih- oder ohrförmig.

(daj) Um faszinierende Entdeckungen in der Natur zu machen, bedarf es nicht immer weiter Reisen. Dass auch im wörtlichen Sinn vor der Haustür Beobachtungen möglich sind, beweist der Naturfotograf Werner Becker aus Hermeskeil mit seinen Bildern von Pilzen verschiedener Arten und Gattungen. So hat er zum Beispiel die Fädige Holzkeule in seinem eigenen Garten gefunden, wo an einigen Stellen Astschnitt gelagert ist, auf dem der Pilz gedeiht. Auch der Gemeine Tiegelteuerling kommt im heimischen Garten vor – auf gemulchten Flächen.