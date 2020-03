Saarbrücken/Trier (red/sas) Im Jubiläumsjahr des Gipfels der Großregion, der zurzeit unter saarländischer Präsidentschaft steht, lädt das Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes zu einem Fotowettbewerb ein.

Ziel: Die Vielfalt der Biotope in der Großregion in eindrucksvollen Bildern einzufangen. Gesucht werden die 25 besten Fotos, zum Wettbewerbs-Thema „Biotope in der Großregion“ – ob naturgegebene Lebensräume oder Biotope, die von Menschen angelegt wurden. Mitglieder von Fotoclubs mit Sitz in der Großregion werden eingeladen, dazu Fotos einzureichen: Sie können z. B. mit Fotos aus der freien Landschaft, dem Wald, dem urbanen Raum oder mit Fotos von industriellen Folgeflächen teilnehmen. Wichtig: Diese Fotos müssen im Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg, Wallonien bzw. der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens aufgenommen worden sein. Technische Voraussetzungen: Die Fotos müssen als digitale Bilddatei vorliegen, nicht mehr als fünf Megabyte groß sein – im Querformat der Größe 321 mm x 234 mm sowie mindestens in der Auflösung 300 dpi. Prämiert werden fünf Fotos – und zwar jeweils eines pro Teilregion mit einem Preisgeld von jeweils 200 Euro. Die 25 schönsten Fotos werden außerdem im Wandkalender der Großregion 2021 veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 1. Mai. Eingereicht werden können auch ältere Fotos. Das Datum der Aufnahme des jeweiligen Fotos kann längstens bis zum 16. März 2017 zurückliegen. Collagen sind nicht zugelassen. Der Fotowettbewerb wird vom Ministerium für Finanzen und Europa, Am Stadtgraben 6-8, 66111 Saarbrücken, als Veranstalter durchgeführt.