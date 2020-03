Glosse: Internetfundstück der WOCH : Bei Kontaktsperre: Besser virtuell zusammen mit Gruppenanrufen in Chaträumen

Treffen mit der Freundesgruppe sind verboten. Trotz alledem flatterte bei der Autorin am Wochenende ein Gesundheitsmagazin ins Haus, das seinen Andruck eindeutig vor der Corona-Krise gehabt haben musste.

Unbarmherzig überzeugend warben die Artikel mit der heilsamen Kraft des Miteinanders und vertraten die steile These, dass Menschen Gemeinschaft bräuchten. Von Glückshormonen, gesundheitlicher Abwehr und jungen Zellen war da die Rede. Nach dem dritten Tag Home-Office und einem Wochenende ohne Freunde begann die Autorin zu phantasieren. Wie wunderbar wäre doch ein Raum, in den man mit den Freunden eintreten könnten, wann immer man Gesellschaft wünschte. Mit verschiedenen kleineren Räumen, in denen auch mal ein privates Gespräch unter Mädels möglich wäre, in dem die Männer aber auch vorbeischauen könnten, um Bescheid zu geben, dass die nächste Runde Siedler von Catan beginnt? Wie ideal ungezwungen wäre es, den Freunden dabei zuzuhören, wie sie sich Holz und Schafe um die Ohren hauen. Zusammen lachen, gemeinsam schweigen, fast immer jemand da.