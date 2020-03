Unsere Vereine : Von Wacken bis zum lieben Augustin

Bernkastel-Wehlen Der MGV Bernkastel-Wehlen wirkt anders. Offen, experimentierfreudig und mit einem hohen musikalischen Anspruch locken sie auch Sänger aus anderen Orten in den Verein.

Dabei ist der Qualitätsanspruch ein hoher, egal ob ein Volkslied, ein Stück in schwedischer Sprache, klassische Literatur oder ein Rap gesungen wird. Der Chorleiter Lothar Scheid sagt dazu: „Es ist wichtig sich als Chor und Chorleiter weiterzubilden und über den Tellerrand hinauszuschauen. So engagieren wir seit über zwölf Jahren regelmäßig externe Dozenten, die dem Chor und dem Chorleiter neue Impulse geben, darunter war unter anderem der Universitätsmusikdirektor der Universität in Frankfurt, Jan Schumacher, und wir haben einem Berliner Pop-Komponisten den Auftrag gegeben, ein Metal-Stück zu arrangieren.“

Das zahlt sich aus. Der Chor hat, was nur sehr wenige Chöre schaffen, viermal in Folge den Titel „Meisterchor“ errungen. Das letzte Mal in Worms im vergangenen Jahr. Der Titel „Meisterchor“ ist eine Auszeichnung für Mitgliedschöre des Deutschen Chorverbandes, die das Reglement des verbandsinternen Leistungssingens erfolgreich durchlaufen haben. Er wird auf fünf Jahre verliehen. Bernhard Brauner, Schriftführer, dazu: „Mit dreimal ‚Sehr gut’ und einmal ‚Gut’ wird die monatelange akribische Probenarbeit und der nahezu fehlerfreie Vortrag der Männer von der kritischen dreiköpfigen Fachjury belohnt, und der MGV unter der Leitung von Lothar Scheid darf sich nun mit Stolz und zu Recht weitere fünf Jahre lang ‚Meisterchor im Chorverband Rheinland-Pfalz’ nennen.“ Den Sängern macht das sehr viel Spaß und 54-jährige Stefan Costa kommt sogar aus Niersbach, um hier mitzusingen. „Ich habe den Chor mehrfach gehört, gefragt ob ich mitsingen kann und jetzt wollte ich es nicht mehr missen“, sagt er. Den „Abendfrieden“ von Rudolf Desch singt er am Liebsten.