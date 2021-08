Musik : Weltmusik open air auf drei Bühnen in Saarburg

Saarburg Parallel zum Weltmusikfestival „Konzerte der Kulturen“ veranstaltet Station K den Markt der Kulturen an der Leukmündung.

Kapelle So & So (Deutschland, Bayern): Sechs Musiker spielen alles, was Spaß macht, originelle Blasmusik – Volksmusik, Klassik, Reggae (19 Uhr, ehemalige Kaserne)

Der Markt der Kulturen an der Leukmündung ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 40 Musiker der Musikvereine Saarburg und Beurig werden am Sonntag von 16 bis 18 Uhr auf dem Markt der Kulturen ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer geben.