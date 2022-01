Schalkenmehren : Zu Besuch bei Wasserbüffeln, Ziegen und Eseln

Schalkenmehren Naturkundliche Winterwanderung des Eifelvereins Schalkenmehren.

Wer den Tieren einen Besuch abstatten möchte, kann dies Sonntag, 16. Januar, bei einer naturkundlichen Winterwanderung des Eifelvereins Schalkenmehren. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Dorfmitte von Schalkenmehren, Maarstraße 2. Der Weg führt zuerst hinauf zum Johannisberg mit Blick auf ein renaturiertes Trockenmaar, auch Hohe-List-Maar genannt. Dann wird der ehemalige Schichtvulkan Hoher List mit dem Observatorium erreicht. Weiter dem Eifelsteig folgend wird dann die Altburg passiert, und danach erreichen die Teilnehmer den Rand des Trockenmaares „Westlich Hoher List“. Im Winkelbachtal schließt sich ein Verköstigungsstopp an einer Mineralquelle an. Im Anschluss wird das Weinfelder Maar erreicht. Dort halten Burenziegen und eine Eselfamilie die Landschaft offen. An den Hängen haben sich im Laufe der Zeit artenreiche Magerweiden. Wasserbüffel, Ziegen und Esel tragen so zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.